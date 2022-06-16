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Инфраструктура и тендеры 16.06.2022 17:22

Бакметрополитен направит свыше 530 тыс. манатов на проектирование новых несущих конструкций в туннелях станции «Ази Асланов»

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит свыше 530 тыс. манатов на проектирование работ по восстановлению подвергшихся коррозии (деформации) несущих грузовых конструкций в туннелях станции метро «Ази Асланов».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ООО «Hydrotrans Engineering Muhendislik Merkezi».

Стоимость договора - 531 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРОПОЛИТЕН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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