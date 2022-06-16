Алиев и Джаферович обсудили торгово-экономические отношения между Азербайджаном и БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефика Джаферовича, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. «Алиев и Джаферович обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе торгово-экономических отношений», - говорится в сообщении. Кроме этого, собеседники выразили удовлетворение планами открытия посольства Азербайджана в Биг и Боснии в Азербайджане, отметили, что это придаст дополнительный импульс развитию связей. Э.Шафиев

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