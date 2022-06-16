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ТЭК 16.06.2022 17:38

Новак: санкции на нефть из РФ усилили конкуренцию за нее, что привело к росту инфляции по всему миру

Западные санкции на нефть и нефтепродукты из России привели к усилению конкуренции за энергоресурсы на мировых рынках, что привело к ускорению инфляции по всему миру, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

"Усиливается конкуренция за существующий энергоресурс. Его больше нет в мире, свободных мощностей нет в мире. Все об этом знают. Да, есть свободные мощности, которые имеет Саудовская Аравия с Кувейтом и ОАЭ. Туда же входят и российские свободные мощности, но суммарно - это 3,5-4 (млн барр./с - ИФ)", - сообщил Новак.

По его словам, санкции стали драйвером для ускорения инфляции как в США, так и Европе.

"Инфляция в США уже 8,6%. Никогда такого не было. Плюс рекордное поднятие процентной ставки ФРС на 0,75 п.п. Это приведет к сильнейшему замедлению инвестиционной активности. В Европе инфляция уже более 6%. Цены растут не только на нефть и газ, а по всей цепочке: на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что принимаемые западными странами решения носят "чисто политический характер" и используются "в угоду политических амбиций".

Новак добавил, что Россия является замыкающим поставщиком газа в мире, а вместе с Саудовской Аравией - и нефти. По его мнению, мировой спрос на нефть может вырасти еще на 4-5 млн барр./с.

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