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Здравоохранение 16.06.2022 18:00

Алиев заявил о важности сотрудничества с ВОЗ для создания инфраструктуры здравоохранения в Карабахе и Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.

«В ходе встречи Гебреисус поздравил Азербайджан с успешной борьбой против COVID-19, а также поблагодарил Азербайджан за добровольные финансовые взносы и поддержку ВОЗ во время пандемии», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном в связи с проектами по созданию инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур).

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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