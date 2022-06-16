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Дальнее зарубежье 16.06.2022 19:08

Афганское сопротивление сообщило о сбитом вертолете талибов

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, противостоящий контролирующему страну движению "Талибан" (террористическая организация), заявил, что в Панджшере сбит вертолёт талибов.

"Вертолёт талибов, летевший для снабжения своих боевиков в долине Арезу провинции Панджшер, был сбит партизанами фронта", - сообщил в четверг в Твиттере пресс-секретарь ФНС Афганистана Себгатулла Ахмади.

По его словам, пилоты вертолета были захвачены в плен.

Талибы пока не комментировали это сообщение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТАЛИБЫ, ВЕРТОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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