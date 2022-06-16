Афганское сопротивление сообщило о сбитом вертолете талибов

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, противостоящий контролирующему страну движению "Талибан" (террористическая организация), заявил, что в Панджшере сбит вертолёт талибов.

"Вертолёт талибов, летевший для снабжения своих боевиков в долине Арезу провинции Панджшер, был сбит партизанами фронта", - сообщил в четверг в Твиттере пресс-секретарь ФНС Афганистана Себгатулла Ахмади.

По его словам, пилоты вертолета были захвачены в плен.

Талибы пока не комментировали это сообщение.