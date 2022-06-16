Соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией может быть подписано в течение одного года - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку и Ереван в течение одного года могут подписать соглашение о мире при активной работе двух сторон.
"Конфликт урегулирован. Он нашел свое решение на основе Мадридских принципов, подготовленных Минской группой и сейчас надо работать над нормализацией отношений с Арменией, подписанием соглашения о мире. Считаю, что, если обе стороны будут добросовестно работать, что соглашение о мире может быть подписано в течение одного года. После этого на Южном Кавказе наступит мир", - сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, позиция Баку направлена на интеграцию и сотрудничество на Южном Кавказе. "Азербайджан несколько раз предлагал дать старт этому, предпринять первичные шаги", - добавил он.
А.Азизов
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