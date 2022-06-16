Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает азербайджанский МИД.

“В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональной ситуации. Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе”, - отмечается в информации.

Байрамов проинформировал Донфрид о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на постконфликтном этапе, а также о шагах, предпринятых правительством Азербайджана для нормализации отношений (с Арменией - ИФ) и обеспечения мира в регионе.

Дипломаты также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде