Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе с привязкой его к "дорожной карте", заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Все четыре страны (Франция, Германия, Италия и Румыния - ИФ) поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Этот статус привязан к дорожной карте... Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято (на следующей неделе) Европейским советом ", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, этот статус также может развиваться в контексте политики соседства. В этой связи Макрон упомянул и Молдову.

Президент Франции отметил, что этот путь займет определенное время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.

"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые встают по энергетической безопасности, безопасности, в плане мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего совместного континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации, и предлагаем идею совместного европейского сообщества", - заявил также Макрон.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил слова Макрона и высказался за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Германия - за позитивное решение в пользу Украины. Это касается и республики Молдова", - сказал Шольц, которого цитирует таблоид Bild.

"Мы с моими коллегами сегодня приехали в Киев с четким посылом: Украина относится к семье европейских государств", - добавил канцлер ФРГ.