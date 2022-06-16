Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 115.31 -3.62 Brent 118.51 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.06.2022 19:44

Франция, ФРГ, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС с привязкой к "дорожной карте" - Макрон

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе с привязкой его к "дорожной карте", заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Все четыре страны (Франция, Германия, Италия и Румыния - ИФ) поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Этот статус привязан к дорожной карте... Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято (на следующей неделе) Европейским советом ", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, этот статус также может развиваться в контексте политики соседства. В этой связи Макрон упомянул и Молдову.

Президент Франции отметил, что этот путь займет определенное время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.

"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые встают по энергетической безопасности, безопасности, в плане мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего совместного континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации, и предлагаем идею совместного европейского сообщества", - заявил также Макрон.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил слова Макрона и высказался за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Германия - за позитивное решение в пользу Украины. Это касается и республики Молдова", - сказал Шольц, которого цитирует таблоид Bild.

"Мы с моими коллегами сегодня приехали в Киев с четким посылом: Украина относится к семье европейских государств", - добавил канцлер ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЕС, ЧЛЕНСТВО


Похожие новости


Санду поблагодарила Париж за решение принять 2,5 тыс. украинских беженцев, находящихся в Молдове Зеленскому придется вести переговоры с Москвой - Макрон Макрон намерен посетить Украину, но пока для этого нет условий - французский министр Французский журналист погиб в Украине, сообщил Макрон Глава МИД Франции прибыла с визитом на Украину Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию в Украине - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az