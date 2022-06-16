Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе с привязкой его к "дорожной карте", заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
"Все четыре страны (Франция, Германия, Италия и Румыния - ИФ) поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Этот статус привязан к дорожной карте... Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято (на следующей неделе) Европейским советом ", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, этот статус также может развиваться в контексте политики соседства. В этой связи Макрон упомянул и Молдову.
Президент Франции отметил, что этот путь займет определенное время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.
"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые встают по энергетической безопасности, безопасности, в плане мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего совместного континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации, и предлагаем идею совместного европейского сообщества", - заявил также Макрон.
В свою очередь участвовавший в пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил слова Макрона и высказался за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
"Германия - за позитивное решение в пользу Украины. Это касается и республики Молдова", - сказал Шольц, которого цитирует таблоид Bild.
"Мы с моими коллегами сегодня приехали в Киев с четким посылом: Украина относится к семье европейских государств", - добавил канцлер ФРГ.
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