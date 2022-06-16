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Внешняя политика 16.06.2022 20:03

Мадуро прибыл в Азербайджан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг прибыл в Азербайджан с рабочим визитом, сообщают азербайджанские СМИ.

Х.Насирзаде


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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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