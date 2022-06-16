Германия и Франция не будут вести переговоры за спиной Украины и требовать уступок от Киева - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия и Франция не будут требовать каких-либо уступок от Украины.
"Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет", - сказал он, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.
"Мы будем требовательным посредником, но не требовать уступок", - подчеркнул президент Франции.
При этом, по его словам, Париж будет поддерживать канал диалога с Москвой. "В один прекрасный момент конфликт должен завершиться", - сказал Макрон.
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