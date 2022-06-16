США не будут уговаривать Украину пойти на территориальные уступки России - советник Байдена

Соединенные Штаты "не будут заставлять Украину пойти на территориальные уступки" России, пишет газета The Hill со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильными", - сказал он в ходе выступления в четверг в Вашингтоне.

Салливан добавил, что Вашингтон воздерживается от того, чтобы формулировать свое видение урегулирования украинского конфликта. "Мы сфокусировались на том, что мы можем делать сегодня, завтра, на следующей неделе, чтобы укрепить позиции украинцев сначала на поле боя, а затем, в конечном счете, за столом переговоров. Мы думаем, что проблему в итоге нужно решить путем дипломатии", - приводит издание его слова.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд.