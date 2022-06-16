США не будут уговаривать Украину пойти на территориальные уступки России - советник Байдена

Соединенные Штаты "не будут заставлять Украину пойти на территориальные уступки" России, пишет газета The Hill со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильными", - сказал он в ходе выступления в четверг в Вашингтоне.
Салливан добавил, что Вашингтон воздерживается от того, чтобы формулировать свое видение урегулирования украинского конфликта. "Мы сфокусировались на том, что мы можем делать сегодня, завтра, на следующей неделе, чтобы укрепить позиции украинцев сначала на поле боя, а затем, в конечном счете, за столом переговоров. Мы думаем, что проблему в итоге нужно решить путем дипломатии", - приводит издание его слова.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд.
Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией может быть подписано в течение одного года - Алиев
РФ нет необходимости снижать добычу нефти, другие поставщики могут занять её рынки
Цена Brent откатится к $85-90 за барр. только к 2025г
Отказ Европы от долгосрочных контрактов привел к отказу от инвестиций в добычу, европейские хабы остались без газа - Миллер
Египет снимает все коронавирусные ограничения для въезда туристов,
В Испании - все больше лесных пожаров из-за аномальной жары
Алиев заявил о важности сотрудничества с ВОЗ для создания инфраструктуры здравоохранения в Карабахе и Зангезуре
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ