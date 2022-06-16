РФ нет необходимости снижать добычу нефти, другие поставщики могут занять её рынки

России нет нужды сокращать добычу нефти: из-за снижения предложения с её стороны цены в мире могут не вырасти, а РФ потеряет свои рынки, считает вице-премьер Александр Новак.
"Я считаю, нет необходимости снижать добычу. Любое снижение может привести к сокращению рабочих мест, консервации скважин, меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньшая загрузка в трубной промышленности, в производстве различного оборудования, материалов", - сообщил Новак в интервью телеканалу РБК.
Он отметил, что сокращение предложения со стороны России не обязательно привело бы к увеличению цены.
"Не факт, что при снижении нашей добычи цены увеличатся, потому что тогда появится соблазн и возможность компенсировать этот объем другими странами. Баланс спроса и предложения всегда будет, а дефицит покрывается новыми инвестициями и новыми объемами добычи. Краткосрочный эффект может быть, но если брать среднесрочный - наверное, это будет даже менее выгодно", - добавил вице-премьер.
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