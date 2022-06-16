ЕК планирует рекомендовать дать Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Европейская комиссия в пятницу даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.
"Исполнительная власть собирается рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС. Это - символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз", - пишет агентство.
Оно отмечает, что при этом ЕК "озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции".
Одновременно с этим Еврокомиссия планирует объявить, что советует предоставить статус кандидата и Грузии, но только после того, как она выполнит ряд предварительных условий.
Позиция ЕК не означает, что все эти три страны действительно получат статус кандидатов на вступление в ЕС. Данный вопрос позже в июне будут решать на саммите лидеры стран Евросоюза.
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