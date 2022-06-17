Конституционная реформа позволит Мирзиееву вновь участвовать в президентских выборах - вице-спикер Сената Узбекистана

Внесение изменений в Конституцию Узбекистана позволит действующему президенту Шавкату Мирзиееву вновь участвовать в выборах главы государства, заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палат парламента) Садык Сафаев.

"Если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом, или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет", - сказал Сафаев в интервью интернет-изданию Kun.uz.

Вице спикер сената отметил: последние пять лет показали, что президент Мирзиеев "не является политиком, цепляющимся за власть".

"Мы видим, что он человек, посвятивший свою жизнь служению стране и Родине. Видим, сколько усилий он прилагает, чтобы облегчить бремя наших людей, обеспечить их благополучие, их будущее", - сказал сенатор, подчеркнув, что, по его мнению, Мирзиеев должен продолжить начатые им реформы.

Сенатор также обратил внимание на то, что крупнейшие страны мира "признают Шавката Мирзиеева как лидера новой формации за работу, проделанную им за последние пять лет как внутри страны, так и во внешней политике".

"Для нас важным вопросом является обеспечение преемственности и последовательности наших реформ и политики. А это связано с именем президента Шавката Миромоновича Мирзиеева. Не знаю, какое решение он примет, но лично я сторонник того, чтобы обеспечить эту преемственность", - подчеркнул он.

В соответствии с действующей Конституцией Узбекистана президентские выборы в стране проводятся раз в пять лет. Одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд.

Нынешний глава государства Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года. Повторно он был избран главой государства на выборах 24 октября прошлого года, набрав 80,12% голосов.

С инициативой совершенствовать Конституцию страны в декабре 2021 года выступил Мирзиеев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

"Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение", - заявил тогда Мирзиеев.

По предложению политических партий 20 мая совместное заседание палат парламента Узбекистана утвердило состав комиссии по конституционным реформам. Одновременно запущен портал "Моя Конституция", куда граждане направляют предложения по изменению Основного закона.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.