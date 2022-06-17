Канада работает над поиском решения проблемы с оборудованием для «Северного потока»

Оттава ведет переговоры с Берлином по вопросу оборудования компании Siemens для газопровода "Северный поток", которое проходит техобслуживание на заводе в Канаде, сообщают западные СМИ.
"Власти Канады ведут активные переговоры с Германией по поводу турбин, и мы работаем над поиском решения", - цитируют СМИ заявление пресс-секретаря министра природных ресурсов Канады.
15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.
Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что решения по восстановлению объема поставок газа в Германию по "Северному потоку" пока нет.
"Когда строили "Северный поток" и "Северный поток 2", все гордились трансъевропейским масштабом. Германия и немецкие компании являются акционерами, поэтому немалая часть оборудования - от немецкой компании Siemens. Оборудование имеет межремонтный ресурс, и, оказывается, у Siemens есть только один завод, где можно ремонтировать эти двигатели, и он в Канаде, - сообщил Миллер и задался вопросом: - Случайно это или нет?"
По его словам, Канада ввела санкции в отношении "Газпрома", хотя компания не работает в этой стране. Ограничения не позволяют Siemens забрать оттуда оборудование, добавил Миллер.
"Двигатель лежит на заводе, Siemens забрать его не может, а другие двигатели подходят не все - к моменту, когда надо производить капремонт. А в Канаду или на другой завод не отправить. Это санкционная запутанность, или ответ на вопрос, зачем это делалось? И тогда возможно, цель санкций - более широкая, и надо подумать зачем и чьими руками это делается", - добавил председатель правления "Газпрома".
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