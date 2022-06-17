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Финансы 17.06.2022 10:07

Пенетрация страхового сектора Азербайджана по итогам 2021г составила 0,9% - ЦБ

Углубление пенетрации (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора является одним из стратегических направлений для Центробанка Азербайджана.

По итогам 2021 года пенетрация страхового рынка составила 0,9% против 1% в 2020 году.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за 2021 год, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана,

По оценкам ЦБ, цифровизация услуг в секторе страхования приведет к росту показателя пенетрации рынка.

ЦБ отмечает, что в Грузии уровень пенетрации страхового сектора составляет 1,2%, РФ – 1,5%, Турции – 1,7%, Казахстане – 0,7%.

В 2021 году суммарные активы страхового рынка Азербайджана снизились на 1,2% (16 млн манатов) – до 1 млрд 325 млн манатов. При этом активы страховщиков, действующих в сегменте страхования жизни, за 2021 год увеличились на 3,9% - до 543 млн манатов, тогда как активы страховщиков в сегменте, не связанным со страхованием жизни, сократились на 1,1% - до 683 млн манатов.

По данным ЦБ, суммарный объем депозитов страховщиков, размещенных в банках, в 2021 году сократился на 7% - до 371 млн манатов.

«Прибыльность страхового сектора в 2021 году была обеспечена, в основном, за счет компаний, действующих в сегменте страхования жизни – 30 млн манатов (рост на 4%). Прибыль страховщиков, действующих в остальных сегментах, за 2021 год снизилась на 42% - до 30 млн манатов», - подчеркивает ЦБ.

По данным регулятора, показатель ROE (рентабельность капитала) по страховому сектору снизилась на 3 процентных пункта – до 12,8%, показатель ROA (рентабельность активов) – на 1.2 п.п. – до 4,7%.

На конец 2021 года суммарный балансовый капитал страхового сектора оценивается в 491 млн манатов, совокупный капитал – 327 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, СТРАХОВАНИЕ, ЗАДАЧИ


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