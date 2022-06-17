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Бизнес и законодательство 17.06.2022 10:19

Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт химпродукции в 6 раз, выручку – почти в 8 раз

Азербайджан в январе-мае 2022 года экспортировал 342 тыс. 632,43 тонн химпродукции, что в 6,4 раза выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта химической продукции составила $159 млн 779,26 тыс. (рост в 8,3 раза).

При этом доля химпродукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1,04%, в структуре ненефтяного экспорта – 13,45%.

По данным таможни, экспорт азотных удобрений из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 123 тыс. 138,01 тонну (рост в 9,9 раза) на $84 млн 69,66 тыс. (рост в 38,2 раза). Доля удобрений в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,55%, в структуре ненефтяного экспорта – 7,08%.

В Азербайджане производством азотных удобрений занимается карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию 16 января 2019 года. В июне 2019 года предприятие начало экспорт азотных удобрений.

Завод включает три производственных участка: аммиак; карбамид; карбамидные гранулы. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки.

Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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