Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.06.2022 10:23

ЦБ Азербайджана рекомендует банкам продолжать обновление системы информационной безопасности

Банки Азербайджана, несмотря на проведенные работы в направлении обновления системы информационной безопасности, все еще нуждаются в дальнейшем развитии в этом направлении, заявил глава департамента ИТ-технологий Центробанка Азербайджана Анар Гулиев.

«С апреля текущего года со стороны ЦБ введены новые правила, соответствующие международным стандартам управления информационной безопасности ISO 27001. В результате этого в банках начались проверки систем безопасности, которые показали рост уровня этих систем в некоторых направлениях. Но при этом банки все еще нуждаются в усовершенствовании в направлении криптографии, обеспечение контроля за активами», - сказал Гулиев в пятницу на Fintex Summit в Баку.

По его словам, банковскому сектору также следует улучшить качество работы в направлении обеспечения устойчивости бизнеса.

Глава департамента добавил, что проверки в банках в этом направлении будут продолжаться до конца 2022 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, БАНКИ, ISO


Похожие новости


Новый глава ЦБ Азербайджана обсудил с руководителями банков развитие банковской системы Рустамов: Банковский сектор Азербайджана чувствует себя достаточно хорошо Bank Respublika подключился к СМП Ситуация в банковском секторе Азербайджана стабильная – глава ЦБА Банки в Азербайджане в январе-ноябре сократили активы на 6,1%, кредитный портфель - на 4% ЦБ Азербайджана поручил банкам усилить внутренний надзор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az