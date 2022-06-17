ЦБ Азербайджана рекомендует банкам продолжать обновление системы информационной безопасности

Банки Азербайджана, несмотря на проведенные работы в направлении обновления системы информационной безопасности, все еще нуждаются в дальнейшем развитии в этом направлении, заявил глава департамента ИТ-технологий Центробанка Азербайджана Анар Гулиев.

«С апреля текущего года со стороны ЦБ введены новые правила, соответствующие международным стандартам управления информационной безопасности ISO 27001. В результате этого в банках начались проверки систем безопасности, которые показали рост уровня этих систем в некоторых направлениях. Но при этом банки все еще нуждаются в усовершенствовании в направлении криптографии, обеспечение контроля за активами», - сказал Гулиев в пятницу на Fintex Summit в Баку.

По его словам, банковскому сектору также следует улучшить качество работы в направлении обеспечения устойчивости бизнеса.

Глава департамента добавил, что проверки в банках в этом направлении будут продолжаться до конца 2022 года.

Х.Насирзаде