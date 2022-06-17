Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле

Сотрудник Агентства по разминированию в Азербайджане (ANAMA) подорвался на мине в Джабраильском районе, сообщает пресс-служба Агентства.
"17 июня 2022 года на территории Джабраильского района сотрудник ANAMA подорвался на противопехотной мине при выполнении своих служебных обязанностей", - говорится в информации агентства.
В ANAMA отметили, что по факту ведется расследование.
В свою очередь, прокуратура Джабраильского района сообщила, что инцидент произошел около 9 часов утра в пятницу. В результате подрыва Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и другие процессуальные действия. "По данному факту прокуратура Джабраильского района проводит проверку", - отмечается в информации.
Э.Шафиев
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