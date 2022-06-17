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Происшествия 17.06.2022 10:27

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле

Сотрудник Агентства по разминированию в Азербайджане (ANAMA) подорвался на мине в Джабраильском районе, сообщает пресс-служба Агентства.

"17 июня 2022 года на территории Джабраильского района сотрудник ANAMA подорвался на противопехотной мине при выполнении своих служебных обязанностей", - говорится в информации агентства.

В ANAMA отметили, что по факту ведется расследование.

В свою очередь, прокуратура Джабраильского района сообщила, что инцидент произошел около 9 часов утра в пятницу. В результате подрыва Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и другие процессуальные действия. "По данному факту прокуратура Джабраильского района проводит проверку", - отмечается в информации.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ANAMA, СОТРУДНИК, МИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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