Израильтян, находящихся в Стамбуле, призывают к повышенной бдительности из-за угроз терактов

В связи с угрозами терактов со стороны иранских спецслужб власти Израиля опубликовали список рекомендаций для граждан страны, посещающих Стамбул, сообщает израильское издание "Едиот ахронот".

В частности, израильским туристам в Стамбуле рекомендовано в обязательном порядке закрывать на ключ двери в номерах отелей и не открывать никому, даже персоналу, который занимается уборкой и доставками.

Также им рекомендовано информировать близких в Израиле обо всех их передвижениях в Стамбуле.

Ранее "Едиот ахронот" сообщала, что представители турецкой разведки выявили в Стамбуле группу сотрудников иранских спецслужб, которые разрабатывали планы нападений на израильских туристов.

30 мая глава МИД Израиля Яир Лапид посоветовал израильтянам, находившимся в Стамбуле, "уехать как можно скорее".

Затем Совет национальной безопасности Израиля распространил предупреждение, касающееся поездок в Турцию. Сейчас в отношении Стамбула в Израиле действует предупреждение четвертого уровня, это означает, что по степени опасности для израильтян город сравним с такими местами в мире, как Иран, Афганистан и некоторые другие.

В канцелярии премьер-министра Израиля также заявляли о существовании достоверной угрозы безопасности для граждан страны в Турции.

Ранее сообщалось, что за последние недели в Иране при невыясненных до конца обстоятельствах скончались или погибли несколько видных ученых и экспертов в сферах аэронавтики, разработки беспилотников, ракет и спутников, а также ядерной сфере. В Иране полагают, что за этими происшествиями стоят сотрудники израильских спецслужб.