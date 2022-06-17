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Финансы 17.06.2022 10:45

Убыточность по ОСАГО в 2021г выросла до 79,2%, медстрахования – 77,1%

Медицинское страхование, авто-каско и ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств) остаются тремя самыми убыточными видами страхования в Азербайджане.

По итогам 2021 года убыточность медицинского страхования составила 77,1% против 74,4% по итогам 2020 года.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за 2021 год, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

По данным ЦБ, убыточность авто-каско по итогам 2021 года составила 53% против 43,8% годом ранее.

По ОСАГО убыточность в 2021 году составила 79,24% против 61,7%.

По данным регулятора, с 2016 года наблюдается рост убыточности по авто-каско и ОСАГО, тогда как по медицинскому страхованию убыточность несколько снизилась. В частности, в 2016 году убыточность по медстрахованию составляла 82%, по авто-каско – 58,9%, ОСАГО – 56,6%.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ВИДЫ, УБЫТОЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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