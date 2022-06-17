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Финансы 17.06.2022 10:59

Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации - Центробанк

Банковский сектор Азербайджана отличается низким и среднем уровнем концентрации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке (ЦБА).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за 2021 год, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана, используемого в международной практике для оценки уровня концентрации банковского сектора, по кредитному портфелю банков за 2021 год он составил 1017 (низкий уровень концентрации), по депозитному портфелю – 1741 (средний уровень), по активам – 1567 (средний уровень).

«Банковский сектор Азербайджана отличается низким и среднем уровнем концентрации. Это связано с тем, что на рынке действует большое число мелких и средних банков», - подчеркивает ЦБ.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, СЕКТОР, КОНЦЕНТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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