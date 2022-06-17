Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 28%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае 2022 года составил на сумму $263 млн 49,49 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-мае 2022 года в Азербайджан было импортировано 12 тыс. 683,41 тонна (рост на 28% - ИФ) фармацевтической продукции на $263 млн 49,49 тыс. (рост на 31,7% - ИФ)», - отметили в ГТК.

На долю фармацевтической продукции в отчетный период пришлось на 5,12% всего импорта товаров в Азербайджан.

Как сообщалось, в 2021 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 335,95 тонн (спад на 1,5%) фармацевтической продукции на $528 млн 566,59 тыс. (рост на 40,1%).

Н.Аббасова