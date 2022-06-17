Военные пилоты Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орел – 2022»

В турецкой Конье при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел - 2022», сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Азербайджан на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил.
Э.Шафиев
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