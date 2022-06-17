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Оборона 17.06.2022 11:05

Военные пилоты Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орел – 2022»

В турецкой Конье при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел - 2022», сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Азербайджан на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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