Военные пилоты Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орел – 2022»

В турецкой Конье при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к международным летно-тактическим учениям «Анатолийский орел - 2022», сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Азербайджан на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил.

Э.Шафиев