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Транспорт и связь 17.06.2022 11:53

UTair cо следующей недели запускает прямое авиасообщение между Уфой и Баку

Российская авиакомпания «UTair» с 20 июня приступает к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа-Баку, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Уфа.

Полеты в столицу Азербайджана запланированы по понедельникам на Boeing 735 вместимостью 126 посадочных мест.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», время в пути составит 2 часа 50 минут.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика и международного аэропорта «Уфа» www.airportufa.ru/buy/, также через авиакассу аэропорта.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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