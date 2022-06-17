UTair cо следующей недели запускает прямое авиасообщение между Уфой и Баку

Российская авиакомпания «UTair» с 20 июня приступает к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа-Баку, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Уфа.
Полеты в столицу Азербайджана запланированы по понедельникам на Boeing 735 вместимостью 126 посадочных мест.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», время в пути составит 2 часа 50 минут.
Билеты можно приобрести на сайте перевозчика и международного аэропорта «Уфа» www.airportufa.ru/buy/, также через авиакассу аэропорта.
Н.Аббасова
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