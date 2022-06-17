В ООН обеспокоены в связи с гуманитарной ситуацией на Украине

Гуманитарная ситуация, складывающаяся на территории Украины, вызывает крайнюю обеспокоенность, заявили в пятницу в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Гуманитарная ситуация на всей Украине, в частности, на востоке Донбасса вызывает чрезвычайную обеспокоенность", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления УКГВ.

В нем отмечается, что ситуация продолжает быстро ухудшаться, в частности, в районе Северодонецка, где, по данным УГКВ, у местных жителей практически нет доступа к питьевой воде, продовольствию и электричеству.

При этом, в заявлении указано, что "несмотря на сложности с доступом", ООН и их партнерам из гуманитарных организаций с 24 февраля удалось оказать помощь более 8,8 млн человек на Украине.