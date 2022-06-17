Безопасность саммита НАТО в Мадриде будут обеспечивать 10 тыс. сотрудников спецслужб

Более 10 тыс. сотрудников национальной, муниципальной полиции, гражданской гвардии и различных испанских спецслужб будут работать на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня, передает в пятницу испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на источники в МВД страны.

По данным телеканала, операция по обеспечению безопасности саммита, названная "Ирини" в честь греческой богини мира, станет самой масштабной в современной истории Испании. На организацию саммита выделено 30-35 млн евро.

На обеспечении безопасности особо важных объектов, в числе которых выставочный комплекс IFEMA, на территории которого пройдет саммит, королевский дворец, где состоится торжественный прием, музей Прадо, международный аэропорт Барахас, военная база "Торрехон" и гостиницы, в которых остановятся делегации, будут задействованы 6550 полицейских, 2,4 тыс. сотрудников гражданской гвардии, а также представители спасательной службы, гражданской защиты и охраны королевского дворца. Кроме того, собственная охрана будет сопровождать каждую делегацию, участвующую в саммите.

Ожидается, что в работе саммита примут участие 5 тыс. человек из 40 делегаций. Встречу будут освещать 2 тыс. журналистов, для которых будет открыт круглосуточный пресс-центр.

Власти испанской столицы на время саммита рекомендовали жителям города по возможности уйти на удаленный режим работы, также будет значительно ограничена работа общественного транспорта.

В то же время, по данным РТВЕ, никаких угроз, которые вызывали бы повышенное беспокойство в дни, предстоящие встрече, и самого саммита, в Мадриде нет.