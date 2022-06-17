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Дальнее зарубежье 17.06.2022 15:32

Кремль внимательно следит за ситуацией с перспективами вступления Украины в ЕС - Песков

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с возможным вступлением Украины в ЕС в связи с усилением оборонной составляющей Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это по-прежнему остается иной плоскостью (не военно-политической - ИФ). Хотя, конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза - военная, оборонная и составляющая в области безопасности", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Там разные происходят трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем", - добавил он.

Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

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