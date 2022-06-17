Азербайджан в январе-мае увеличил производство стройматериалов на 64%

В Азербайджане в январе-мае 2022 года произведено стройматериалов на сумму 415,5 млн манатов, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 1 млн 412,7 тыс. тонн (рост на 1,4%).

Строительного гипса произведено 12,9 тыс. тонн (рост на 38,7%), строительных блоков и кирпичей из цемента – 44,7 тыс. тонн (рост на 57,4%), готовой бетонной смеси – 1 млн 187,3 тыс. тонн (рост на 22,7%), строительной извести – 16,2 тыс. тонн (рост на 10,2%), строительного кирпича – 279,9 тыс. кубометров (рост на 35,5%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 9,588 тыс. тонн (спад на 32,1%), сборных конструкций из бетона - 17,8 тыс. кубометров (рост на 44,7%), асфальта – 32,3 тыс. тонн (рост в 2,6 раза).

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.

Б.Рустамбеков