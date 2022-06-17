Зеленский анонсировал введение визового режима Украины с Россией с 1 июля

Украина вводит визовый режим для граждан РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - написал Зеленский в пятницу в своем телеграм-канале.
"И сегодня кабинет министров должен принять важное постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", - заявил президент.
"Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - добавил Зеленский.
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