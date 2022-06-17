SOCAR сократила в январе-мае производство автобензина на 19%, дизеля – на 33%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 18,4% - до 1 млрд 365,5 млн манатов ($803,2 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в указанный период производство авиакеросина составило 199,1 тыс. т (рост на 5,1%), топочного мазута – 61,4 тыс. т (рост в 2,5 раза), нефтяного битума – 129,4 тыс. т (рост на 40,3%).
Производство автомобильного бензина составило 386,8 тыс. т (спад на 19,2%), прямогонного бензина (нафты) – 111,9 тыс. т (спад на 36,7%), дизельного топлива – 677 тыс. т (спад на 33,4%), смазочных масел - 17,1 тыс. т (спад на 25,3%), нефтяного кокса – 61 тыс. т (спад на 44,8%).
Спад в производстве нефтепродуктов в январе-мае 2022 года связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.
По состоянию на 1 июня 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 3,7 тыс. т, нафты – 2,3 тыс. т, авиакеросина - 9,1 тыс. т, дизтоплива -7 тыс. т, топочного мазута – 9,6 тыс. т, смазочных масел – 4,5 тыс. т, нефтяного битума – 7,6 тыс. т, нефтяного кокса – 7,4 тыс. т.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ.
Н.Аббасова
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