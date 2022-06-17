В Армении задержали экс-главу управления ракетных войск за махинации с покупкой снарядов

Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего начальника управления ракетных войск и артиллерии ВС республики генерал-майора Армена Арутюняна.
"В результате мер, принятых в рамках расследуемого в Службе национальной безопасности уголовного дела, задержан бывший начальник управления ракетных войск и артиллерии, генерал-майор Армен Арутюнян", - сообщает пресс-служба ведомства.
В СНБ отметили, что Арутюнян, в качестве главы комиссии по приему товара, поставленного в рамках заключенного между Минобороны и действующей в Армении компанией договора, содействуя директору и собственнику компании-поставщика, инициировал прием имущества, не являющегося предметом данного договора.
"Он, посредством обмана и сокрыв факт не соответствия поставляемого имущества тактико-техническим характеристикам, поставил Минобороны чешские снаряды для орудий стоимостью в $1 млн. 83 тыс., которые по своим тактическим и техническим признакам существенно уступали тем орудиям, для которых они поставлялись. Таким образом при их использовании было невозможно осуществлять прицельный огонь и решать боевые задачи. В результате на основании заключенного договора на счет компании была перечислена сумма в особо крупных размерах, что привело к тяжелым материальным последствиям для государства", - сообщили в СНБ.
Обвинение предъявлено также директору и собственнику компании-поставщика.
Алиев и Мадуро обсудили возможность создания совместных азербайджано-венесуэльских предприятий
Алиев принял Мадуро в формате видеоконференции
Президент Азербайджана на следующей неделе посетит Узбекистан с визитом
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-мае сократился на 22%, капвложения - на 25%
Большинство топ-менеджеров компаний мира ожидают рецессию в ближайшие 1-1,5 года
ЦБ Азербайджана утвердил новые нормы обязательного резервирования по депозитам
В Азербайджане выявлено 34 новых случая заражения COVID-19
Азербайджан за 5 месяцев посетили около 0,5 млн иностранцев – Нагиев
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 28%
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ