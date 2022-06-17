В Армении задержали экс-главу управления ракетных войск за махинации с покупкой снарядов

Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего начальника управления ракетных войск и артиллерии ВС республики генерал-майора Армена Арутюняна.

"В результате мер, принятых в рамках расследуемого в Службе национальной безопасности уголовного дела, задержан бывший начальник управления ракетных войск и артиллерии, генерал-майор Армен Арутюнян", - сообщает пресс-служба ведомства.

В СНБ отметили, что Арутюнян, в качестве главы комиссии по приему товара, поставленного в рамках заключенного между Минобороны и действующей в Армении компанией договора, содействуя директору и собственнику компании-поставщика, инициировал прием имущества, не являющегося предметом данного договора.

"Он, посредством обмана и сокрыв факт не соответствия поставляемого имущества тактико-техническим характеристикам, поставил Минобороны чешские снаряды для орудий стоимостью в $1 млн. 83 тыс., которые по своим тактическим и техническим признакам существенно уступали тем орудиям, для которых они поставлялись. Таким образом при их использовании было невозможно осуществлять прицельный огонь и решать боевые задачи. В результате на основании заключенного договора на счет компании была перечислена сумма в особо крупных размерах, что привело к тяжелым материальным последствиям для государства", - сообщили в СНБ.

Обвинение предъявлено также директору и собственнику компании-поставщика.