Brent торгуется ниже $120 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с апреля.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $0,10 (0,08%) - до $119,71 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,29 (0,25%) - до $117,3 за баррель. С начала недели WTI потеряла около 1,6%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Трейдеры опасаются, что это может привести к рецессии в глобальной экономике и сокращению спроса на топливо.