Brent торгуется ниже $120 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с апреля.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $0,10 (0,08%) - до $119,71 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,29 (0,25%) - до $117,3 за баррель. С начала недели WTI потеряла около 1,6%.
Основным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Трейдеры опасаются, что это может привести к рецессии в глобальной экономике и сокращению спроса на топливо.
Алиев и Мадуро обсудили возможность создания совместных азербайджано-венесуэльских предприятий
Алиев принял Мадуро в формате видеоконференции
Президент Азербайджана на следующей неделе посетит Узбекистан с визитом
В Азербайджане выявлено 34 новых случая заражения COVID-19
Азербайджан за 5 месяцев посетили около 0,5 млн иностранцев – Нагиев
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 28%
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Украина не примет Евровидение-2023
В Тбилиси выразили легкое разочарование рекомендацией Еврокомиссии пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС
В Армении задержали экс-главу управления ракетных войск за махинации с покупкой снарядов
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ