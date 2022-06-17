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Макроэкономика 17.06.2022 16:12

Валютные резервы Азербайджана увеличились до исторического максимума

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-мае 2022 года увеличились на 1,9% - до $54,2 млрд, что является рекордным показателем.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе, на нефтегазовом рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $105 за баррель.

ЦБ подчеркивает, что положительное влияние на показатели платежного баланса оказывает и увеличение экспорта газа из Азербайджана.

По данным ЦБ, положительные показатели платежного баланса позитивно влияют и на валютный рынок. «Мы видим существенное снижение спроса на валюту на аукционах в последнее время. В мае на валютном аукционе на продажу было предложено $560 млн, спрос составил всего $288 млн. В мае объем наличной инвалюты, которую приобретали банки, превысил объем продажи инвалюты», - подчеркивается в информации Центробанка.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

До этого пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжался в 2018-2022гг.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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