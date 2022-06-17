Валютные резервы Азербайджана увеличились до исторического максимума

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-мае 2022 года увеличились на 1,9% - до $54,2 млрд, что является рекордным показателем.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе, на нефтегазовом рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $105 за баррель.
ЦБ подчеркивает, что положительное влияние на показатели платежного баланса оказывает и увеличение экспорта газа из Азербайджана.
По данным ЦБ, положительные показатели платежного баланса позитивно влияют и на валютный рынок. «Мы видим существенное снижение спроса на валюту на аукционах в последнее время. В мае на валютном аукционе на продажу было предложено $560 млн, спрос составил всего $288 млн. В мае объем наличной инвалюты, которую приобретали банки, превысил объем продажи инвалюты», - подчеркивается в информации Центробанка.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
До этого пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжался в 2018-2022гг.
А.Азизов
Алиев и Мадуро обсудили возможность создания совместных азербайджано-венесуэльских предприятий
Алиев принял Мадуро в формате видеоконференции
Президент Азербайджана на следующей неделе посетит Узбекистан с визитом
В Азербайджане выявлено 34 новых случая заражения COVID-19
Азербайджан за 5 месяцев посетили около 0,5 млн иностранцев – Нагиев
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 28%
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Украина не примет Евровидение-2023
В Тбилиси выразили легкое разочарование рекомендацией Еврокомиссии пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС
В Армении задержали экс-главу управления ракетных войск за махинации с покупкой снарядов
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ