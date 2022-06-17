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СНГ 17.06.2022 18:11

Европейская организация по ядерным исследованиям намерена прекратить сотрудничество с РФ и Белоруссией в 2024г

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN, ЦЕРН) объявила в пятницу о намерении не продлевать договоры о сотрудничестве с Россией и Белоруссией, срок действия которых истечет в 2024 году, говорится в заявлении организации.

"Совет ЦЕРН объявил, что намерен прекратить действие договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией по завершении срока их действия в 2024 году", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ЦЕРН.

В нем также говорится, что ЦЕРН "готова принимать любые необходимые решения в свете развития событий на Украине".

Ранее стало известно, что ЦЕРН приостановила сотрудничество с РФ.

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