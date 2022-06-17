Алиев и Валовая обсудили сотрудничество между ООН и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального директора Женевского отделения ООН Татьяну Валовую, сообщает официальный сайт главы государства.

"В ходе встречи Алиев рассказал, что одной из самых больших проблем для Азербайджана, восстанавливающего свои деоккупированные территории, является минная угроза. В этой связи глава государства сообщил, что с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день в результате подрыва на минах погибли или были ранены более 220 человек, последний подобный инцидент произошел сегодня, 17 июня", - говорится в информации.

Валовая подчеркнула важность уделения особого внимания достижению Целей устойчивого развития на государственном уровне в Азербайджане, отметив, что на данный момент ведется работа по повышению роли женщин в достижении этих целей.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и женевским представительством ООН, а также со специализированными структурами организации.

Э.Шафиев