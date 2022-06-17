Посла РФ вызывали в МИД Дании из-за инцидента с кораблем

Посла России в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за того, что как утверждают власти этой страны, российский корабль вошел в датские территориальные воды.

"Минувшей ночью российский корабль дважды нарушил территориальные воды Дании. Это безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация", - написал в твиттере глава МИД Дании Йеппе Кофод.

Он добавил, что "посла России срочно вызвали в МИД" в связи с этим инцидентом.