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Бизнес и законодательство 17.06.2022 18:48

Путин предложил повысить порог крупного и особо крупного ущерба экономических статей УК с учетом накопленной инфляции

Параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ необходимо пересмотреть с учетом накопленной инфляции порядка 50%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022.

"У нас давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нуждается в пересмотре", - сказал он.

Путин отметил, что с 2016 года к настоящему моменту накопленная инфляция составила около 50%. При этом параметры оценки ущерба в УК не менялись.

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания осужденному. К примеру, за уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК) в крупном размере (15-45 млн рублей) грозит лишение свободы до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей (особо крупный размер) - до шести лет заключения.

Путин также заявил о необходимости пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

"Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест, под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей", - отметил глава государства.

"Обращаю внимание правоохранительных структур - необходимо покончить с такой практикой. И прошу правительство совместно с Верховным судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября", - заявил Путин.

По мнению президента, также "следует подумать о повышении порога привлечения к ответственности за неуплату таможенных и других обязательных платежей".

Он отметил, что власти РФ последовательно убирают "размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов" для того, чтобы свести к минимуму "разного рода злоупотребления, лазейки для давления на предпринимателей". В марте подписан закон, по которому уголовные дела в отношении предпринимателей уголовного состава могут возбуждаться только по представлению налоговой службы, напомнил Путин.

В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, отметил Путин.

В начале июня Минюст РФ опубликовал для общественного обсуждения соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые отменяют уголовную ответственность за ряд налоговых преступлений при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов. Также документ предусматривает сокращение сроков для привлечения к ответственности за такие деяния.

Глава государства также указал на необходимость смягчения наказания за работу без лицензии. "В целом нужно аккуратно, но вместе с тем, основательно подойти к декриминализации целого ряда экономических составов, например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации", - сказал он, отметив, что сейчас иностранные партнеры часто сами отказывают в продлении лицензий.

"В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УЩЕРБ


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