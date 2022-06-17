Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ.

"Повышение эффективности ОДКБ является одним из важнейших приоритетов нашего председательства, считаем, что нужно улучшать механизмы быстрого и кризисного реагирования на конкретные ситуации. Хочу заметить, что у нас есть правовая база по этому поводу", - сказал Пашинян на встрече с секретарями Советов Безопасности стран ОДКБ в Ереване в пятницу.

По его словам, положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации "довольно понятно формулирует те механизмы, которые существуют в нашей Организации, в частности, предусмотрено, что мы должны считать кризисной ситуацией и как мы должны реагировать на это".