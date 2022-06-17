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Регион 17.06.2022 19:00

Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ.

"Повышение эффективности ОДКБ является одним из важнейших приоритетов нашего председательства, считаем, что нужно улучшать механизмы быстрого и кризисного реагирования на конкретные ситуации. Хочу заметить, что у нас есть правовая база по этому поводу", - сказал Пашинян на встрече с секретарями Советов Безопасности стран ОДКБ в Ереване в пятницу.

По его словам, положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации "довольно понятно формулирует те механизмы, которые существуют в нашей Организации, в частности, предусмотрено, что мы должны считать кризисной ситуацией и как мы должны реагировать на это".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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