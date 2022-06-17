Британский премьер Джонсон находится с визитом в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев.
Информацию об этом опубликовал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
"Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - говорится в сообщении Зеленского.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что Зеленский, команда Офиса президента и правительство обсудили с Джонсоном необходимость поставки Киеву тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию.
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