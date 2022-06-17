Азербайджан до сих вернул из Ирака и Сирии свыше 360 своих граждан - Госкомиссия

Власти Азербайджана обеспечили возвращение на родину 366 граждан страны из Ирака и Сирии, сообщили в Госкомиссии по делам граждан, попавших в плен и пропавших без вести.
"Были приняты соответствующие меры по репатриации и реабилитации задержанных в Ираке и Сирии членов семей лиц, воевавших в составе незаконных воинских формирований в ходе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. До сегодняшнего дня из обеих стран в поэтапном порядке было репатриировано 366 граждан", - сообщили на сегодняшнем заседании Госкомиссии.
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