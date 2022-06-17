Госкомиссия: Азербайджан до сих пор передал Армении останки более 1700 армянских военнослужащих

В период после Отечественной войны Азербайджан передал Армении останки 1713 армянских военнослужащих, обнаруженные на деоккупированных землях (в Карабахе и В.Зангезуре - ИФ), сообщил председатель Госкомиссии по делам граждан, попавших в плен и пропавших без вести Али Нагиев.
По его словам, армянской стороне так же были переданы 159 армянских военнопленных, задержанных в различное время.
Нагиев также сообщил, что армянская сторона, нарушая нормы международного гуманитарного права, до сих пор не предоставила Азербайджану сведения о судьбе 3890 азербайджанских граждан, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. По его словам, армянская сторона передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые предположительно принадлежат пропавшим без вести гражданам Азербайджана.
В то же время Нагиев подчеркнул, что после окончания Отечественной войны выяснилось, что 12 азербайджанских военнослужащих были ранены и попали в плен, и были в краткие сроки возвращены на Родину при посредничестве международных организаций.
По словам председателя Госкомиссии, судьба 6 азербайджанских военнослужащих до сих пор не установлена.
Э.Шафиев
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