Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.06.2022 21:32

Путин заявил, что нужно думать о росте могущества России, а не стыдиться

Президент России Владимир Путин считает, что заявления некоторых граждан о стыде быть из России могут делать только те, кто не связывает свою жизнь и судьбу с РФ и хочет закрепиться в других странах, отметил, что думающие люди должны быть заинтересованы в росте могущества страны.

"Говорите, что некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это какая категория людей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу.

Так президент прокомментировал заявления некоторых граждан, которые после начала специальный военной операции стали высказываться о том, что им стыдно за то, что они русские и что они из России.

При этом Путин подчеркнул, что "думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, с Российской Федерацией, он может быть с тревогой относится к происходящим событиям, он, безусловно, в душе, в сердце своём, конечно, заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она стала сильнее, увереннее в себе, стала более суверенной, смотрела уверенно в будущее".

"Да, по-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети. Вот о чем речь. Поэтому, стыдно там, не стыдно, это другие категории", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, СТЫД, ПУТИН


Похожие новости


Более 40 граждан Канады внесены в российский "стоп-лист" в качестве ответной меры - МИД РФ Более 20 тыс. россиян прибыли в Грузию в последние дни В Азербайджан из РФ через Дагестан в 2021 году вернулись свыше 4,2 тыс. человек Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов Россия с 18 марта вывезла из Азербайджана около 1,2 тыс. россиян – посол в Баку Азербайджан в период пандемии вернул на родину 6,5 тыс. граждан из России – Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az