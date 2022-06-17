Путин заявил, что нужно думать о росте могущества России, а не стыдиться

Президент России Владимир Путин считает, что заявления некоторых граждан о стыде быть из России могут делать только те, кто не связывает свою жизнь и судьбу с РФ и хочет закрепиться в других странах, отметил, что думающие люди должны быть заинтересованы в росте могущества страны.
"Говорите, что некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это какая категория людей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу.
Так президент прокомментировал заявления некоторых граждан, которые после начала специальный военной операции стали высказываться о том, что им стыдно за то, что они русские и что они из России.
При этом Путин подчеркнул, что "думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, с Российской Федерацией, он может быть с тревогой относится к происходящим событиям, он, безусловно, в душе, в сердце своём, конечно, заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она стала сильнее, увереннее в себе, стала более суверенной, смотрела уверенно в будущее".
"Да, по-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети. Вот о чем речь. Поэтому, стыдно там, не стыдно, это другие категории", - добавил он.
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