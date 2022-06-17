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СНГ 17.06.2022 21:38

Все должны знать, что у России есть ядерное оружие и она будет его применять, если это потребуется для защиты суверенитета страны - Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием, но нельзя забывать, что оно у Москвы есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы слышим риторику подобного рода (о возможности начала ядерной войны - ИФ). Она откуда берется-то? Из их собственных высказываний. То один безответственный политик чего-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица разглагольствуют. Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"Как только мы ответили, цепляются за это, говорят, что Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АТОМ, ОРУЖИЕ


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