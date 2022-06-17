Нефть рухнула после заявлений Пауэлла, цена Brent упала ниже $114 за баррель

Цены на нефть начали резко падать после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о твердом намерении добиться снижения инфляции в США.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 по бакинскому времени упали в цене на $5,85 (4,88%) - до $113,96 за баррель. Котировки находятся на минимальном уровне с конца мая.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $6,45 (5,6%) - до $108,8 за баррель.

Федеральная резервная система (ФРС) считает одной из главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет, заявил Пауэлл на мероприятии Центробанка в Вашингтоне. "Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым сильным подъемом с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможность аналогичного повышения и в июле.

Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.

Инфляция в США в мае составила рекордные за 40 лет 8,6%. Для снижения этого показателя в четыре раза, до целевых 2%, могут потребоваться еще несколько резких повышений ставки.

Участники нефтяного рынка тем временем опасаются, что столь решительные меры Федрезерва, а также других ЦБ мира могут замедлить рост мировой экономики, или даже вызвать глобальную рецессию.