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Дальнее зарубежье 17.06.2022 22:56

Шольц указал на необходимость сохранения диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц указал на важность переговоров с Россией и прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине, выразил готовность делать это.

"Абсолютно необходимо продолжать вести диалог с Путиным", - заявил Шольц в интервью агентству DPA.

"Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции", - добавил он.

По его мнению, некоторым странам и лидерам также необходимо вести диалог с российским президентом.

При этом он отметил, что переговоры с Россией должны нести конструктивный характер.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЛЬЦ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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