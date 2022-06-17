Шольц указал на необходимость сохранения диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц указал на важность переговоров с Россией и прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине, выразил готовность делать это.

"Абсолютно необходимо продолжать вести диалог с Путиным", - заявил Шольц в интервью агентству DPA.

"Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции", - добавил он.

По его мнению, некоторым странам и лидерам также необходимо вести диалог с российским президентом.

При этом он отметил, что переговоры с Россией должны нести конструктивный характер.