Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросло почти на 3% - Шахбазов

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% до 11 млрд 244,2 млн кВт/ч. Об этом в субботу написал в твиттере министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

Согласно главе Минэнерго, экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 538,4 млн кВт/ч, импорт электроэнергии - 60,5 млн кВт/ч.

Он отметил, что за отчетный период производство электроэнергии за счет альтернативных источников, в том числе ее выработка с помощью воды, составило 930,9 млн кВт/час (рост на 118 млн кВт/час).

В частности, на ГЭС выработано 768,7 млн кВт/час, на ветряных электростанциях выработано 41,1 млн кВт/час, на солнечных станциях - 24,4 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 96,7 млн кВт/час.

Р.Керимов