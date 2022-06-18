Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2022 10:45

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Пожар произошел на заводе по переработке нефти Sinopec в Шанхае. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на компанию, погиб один человек. Также пострадал еще один сотрудник компании.

В свою очередь "Синьхуа" сообщает, что пожар начался около 4 утра по местному времени, его удалось взять под контроль лишь спустя пять часов.

Sinopec подчеркивает, что пока никакой угрозы экологии нет, загрязнения воды или почвы в близлежащих районах не выявлено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КИТАЙ, ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР


Похожие новости


Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань Блинкен заявил, что США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае Китай признал успешно завершенным первый этап строительства космической станции В Шанхае фиксируется рост случаев COVID-19 Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду Мир достаточно большой для успешного развития всех стран - Си Цзиньпин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az