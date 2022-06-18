Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Пожар произошел на заводе по переработке нефти Sinopec в Шанхае. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на компанию, погиб один человек. Также пострадал еще один сотрудник компании.

В свою очередь "Синьхуа" сообщает, что пожар начался около 4 утра по местному времени, его удалось взять под контроль лишь спустя пять часов.

Sinopec подчеркивает, что пока никакой угрозы экологии нет, загрязнения воды или почвы в близлежащих районах не выявлено.