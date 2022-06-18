Министр обороны Азербайджана генерал полковник Закир Гасанов посетил боевые позиции на границе с Арменией, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.
«По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях, дислоцированных на территории Кельбаджарского и Лачинского районов государственной границы», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что на встрече с военнослужащими министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую готовность.
Гасанов понаблюдал за деятельностью противника с наблюдательных пунктов, опробовав возможности приборов оптического наблюдения и технических средств.
Согласно военному ведомству, министру, ознакомившемуся с условиями в пунктах дислокации, было доложено, что здесь создана вся надлежащая инфраструктура для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства.
Гасанов отметил, что работа, направленная на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, будет продолжена и впредь. Перед командованием были поставлены соответствующие задачи по повышению боеспособности подразделений и обеспечению устойчивой обороны, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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