РФ не совсем готова к глобальному сдвигу в энергетике из-за санкций - бывший глава МЭА

Россия не совсем готова к происходящему глобальному сдвигу в энергетике из-за санкций Запада, считает бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака.

Он напомнил, что многие страны продолжают путь энергетического перехода, чтобы избавиться от нефтяных поставок.

"И мне кажется, что Россия не совсем готова к такому серьезному шоку, к такому тектоническому сдвигу в энергетике. Безусловно, западные санкции в отношении энергетики, недоступность инвестиций может помешать вашей способности адаптироваться к этому кризису и к этой ситуации", - сказал Танака на энергетической панели ПМЭФ-2022.

"Конечно, безопасность и устойчивое развитие любой страны может быть достигнуто и самостоятельно, но все-таки международное сотрудничество здесь необходимо, и оно безусловно нужно нам здесь и сейчас, в том числе в энергетике", - отметил эксперт.